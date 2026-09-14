Infortunio se apoderó del Ciclón La cuestión de Cerro Porteño con los penales ya es cosa seria y, según pudo averiguar Crónica, el equipo de Costas está con una “yeta” terrible, pero ya no va a durar mucho ndaje.

Cerro Porteño volvió a desperdiciar un tiro desde los doce pasos y lo que le pasa al Ciclón ya es motivo de análisis, preocupación y hasta se piensa que hasta alguna cuestión “externa” puede estar causando esta gran racha negativa.

Ya son cuatro los penales que el Azulgrana desperdició en este Clausura, el segundo con Gustavo Costas como entrenador y el segundo que falla Pablo Vegetti, que ante Ameliano también había desperdiciado su oportunidad.

Crónica le preguntó al famoso astrólogo argentino Giorgio Armas, que siempre está pendiente de las cuestiones peloteras de nuestro fútbol, si hay algo detrás de los penales fallados en Cerro Porteño y, claramente, explicó que hay una “yeta” terrible en la que está metido el Ciclón.

“Lo que pasa es que Cerro Porteño tiene parte de infortunio, en astrología así se denomina, parte de infortunio, y lo tiene muy muy marcado, muy complicado”, comentó de entrada.

La buena noticia para los hinchas es que tiene fecha de vencimiento. “Entonces eso le va a durar todo el mes”, agregó.

Armas también dio una receta para contrarrestar el “infortunio”. “Tiene que tener mucha sabiduría. Si quieren patear a la derecha, que lo hagan a la izquierda”, expresó.

Costas, caliente. Por su parte, Gustavo Costas no ocultó su malestar tras el penal errado y la chance desperdiciada. “Vamos a seguir entrenando, no es lo mismo patear un penal en práctica que en la cancha. La calentura de perder otro penal más, es porque hubiesen sido cuatro puntos que perdimos por los penales, estaríamos ahí más cerca todavía”, expresó.