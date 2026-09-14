La IA y la radio: estudiantes participaron de una charla

Unos 60 estudiantes de las carreras de Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Comunicación participaron de un encuentro con el periodista y productor argentino Horacio Barrios, quien compartió su experiencia y analizó los cambios que atraviesa la comunicación.La actividad, denominada “Gracias por la radio”, se realizó el 8 de septiembre y fue organizada por ambas carreras de la Universidad Americana. Barrios habló de la evolución de la radio y los medios, la producción, las nuevas tecnologías y el impacto de la inteligencia artificial.El periodista, locutor, productor e investigador independiente argentino cuenta con una amplia trayectoria en radio, es autor de libros y de más de 300 artículos sobre radiodifusión, con investigaciones de alcance internacional.