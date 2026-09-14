¡Se cansó! ¿Qué le dijeron a Vivi para que estalle en sus redes? La cuerona recibe todo tipo de críticas y consejos, pero dijo “basta” y dejó los puntos claros sobre la mesa.

Cansada de recibir “consejos” acerca de su forma o estilo de vestir, La cuerona Vivi Figueredo explotó de la nerviaaaa en su historia de Instagram. “La opinión cuando nadie te ha preguntado es mala educación. Excompañeras de televisión o modelaje opinando de mi estilo al vestir o en mi aspecto, sin ser ejemplos en nada y de una forma muy desagradable. ¿La sororidad entre mujeres te la enseñaron?”, dijo en su cuenta.

En charla con Crónica contó que le trataron de valle, “y justamente la que me trató de valle en su época de modelaje es con quien competíamos en quién tenía más alargue, quién brillaba más la piel con purpurina y aceite de bebé, parecíamos tortillas andante en pasarela. Ahora me quiere dar cátedras”, disparó.

Fue contundente al decir que ya no está dispuesta a tolerar la situación, “no soy de tirar la piedra y esconder la mano. Me cansé de recibir consejos de excolegas de modelos o excompañero de platos, tanto antes como ahora, de mi manera de vestir”, disparó

Vivi he´i que es este mundo mediático se conocen todos y todos saben cómo empezó cada quien, “si te cuento cómo empezamos todos, brillo purpurina, aceite de bebé, zapato con plataformas, brillosas a las 10 de la mañana, otros katu juru tavy que apenas con años y padrinazgo ya fueron periodista, todos tenemos un comienzo”, tiroteó.

Lo cierto es que ya no quiere saber nada y eso dejó bien en claro, “che kuerai de los ñembo moralistas, asesores de imagen, profesores de lengua castellana, y millonetas, se olvidaron de sus raíces”, he´i. ¡Ndi barbaro!

Pero la historia no termina ahí porque la cuerona está con todo y empieza a poner los puntos sobre la mesa, “el defenderse o poner límites no es ser creído. Se te quiere cuando das plata y cuando servís, pero cuando te avivas o dejas de ser vyro te tildan de lo peor o te dicen que te alzas por encima. ¡Nadie es más que nadie!”

Y no todos son sus amigos, Vivi cerró la nota dejando en claro que loperro se van todo con el abuso de confianza, “mis amistades de los que yo elijo y con justa razón los elijo. Y quienes nunca lo fueron y compartimos , panel, televisión, pasarela, ellos no son mis amigos, son conocidos o ex colegas. Y si escojo amigos son con los dedos”, cerró su descargo.

No se guardó nada la cuerona en su descargo en el Instagram.