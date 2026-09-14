Tras casi un mes pudo recuperar su moto

¡Una buena entre tantas pálidas! El señor Rodolfo V. (39) volvió a sonreír tras recuperar su fiel motocicleta que le habían robado el 28 de agosto pasado. El exitoso operativo estuvo a cargo de los guapos uniformados de la comisaría 16 de la veraniega ciudad de San Bernardino.

El procedimiento fue liderado por el subjefe de la sede policial, oficial inspector José Aguilera, en una rápida acción investigativa. En la movida también tuvo una destacada actuación el jefe del grupo Lince local, Suboficial Primero Pablo Martínez, quien le cerró el paso al delito.

Los presuntos autores del hecho que fueron aprehendidos fueron Carlos Alberto (19) y Mauricio (23), quienes fueron detenidos en una vivienda en Emboscada, en el barrio Villa Elvita, información que fue proveída por familiares y amigos de la víctima.

Gracias al trabajo bien coordinado de los linces y los efectivos de la comisaría, la moto pudo ser localizada e incautada en un soplido. La ciudadanía y las páginas de noticias, sobre todo la denominada “Fati Martínez - periodista”, jugaron un papel fundamental difundiendo las fotos del biciclo robado para dar las alertas.

El dueño del rodado agradeció de todo corazón el tremendo laburo policial que le devolvió su herramienta clave de trabajo diario. Los capetos policiales destacaron que la constante colaboración de la gente.

Con el deber cumplido, la querida moto retornó sanita y salva a los brazos de su legítimo dueño para su gran alivio. Una muestra clara de que cuando la Policía y el pueblo trabajan unidos, los malos de la película terminan perdiendo la partida.