Trico despachó al Rubito y se asoma Nacional se metió en la lucha del torneo tras vencer al Albiverde por la mínima.

Nacional ganó en su visita a “La Arboleda” por 1-0. Iván Valdez marcó el único gol. Con esto, la Acade suma 18 puntos.

No pasó mucho en cuanto a juego. Eso hizo que se crearan pocas chances de gol frente a los arcos. Ambos muy imprecisos a la hora de generar. De por ahí, el local se mostró mejor en las pelotas paradas ya que ganó casi siempre con Estiven Pérez. Pero hasta ahí, lo más destacado del partido fueron las desafortunadas lesiones de Feliú, por el lado de Nacional, y Marcelo Acosta, en Rubio Ñu.

En la complementaria, la visita se mostró mejor y tuvo mejores oportunidades de abrir el marcador. Bernay acertó en los cambios y Hugo Iván Valdez convirtió el tanto del triunfo tricolor a los 75’, gran jugada previa de Hugo Adrián Benítez por derecha. El “Rubito” intentó empatar, pero el apuro y la ansiedad le jugó una mala pasada en los últimos metros.