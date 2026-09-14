[VIDEO] El hijo de Amparo Velázquez brilló en Encarnación

La comunicadora Amparo Velázquez compartió su felicidad en las redes sociales por un logro más de su pequeño Mikko en el golf.
“Solo mi alma sabe desde hace cuánto te amo y te busco siempre, me pones a prueba todo el tiempo, te estoy tratando de entender cómo el hombre en el que estás convirtiéndote, me cuesta”, escribió la periodista en Instagram.
Luego posteó, “el golf es tu mundo y planeo hacerte sentir y tener la certeza que mami siempre te va a acompañar, para que cuando seas grande no dudes por un segundo que fuiste un niño amado y muy acompañado. Te amo en las anteriores, en esta y sin dudar en las que vendrán”.