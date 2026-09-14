[VIDEO] Exdefensor del azulgrana no habla de otros ndaje El expelotero de Cerro Porteño estuvo invitado en un programa de stream, dónde habló de la actualidad del equipo de Barrio Obrero.

El exdefensor del Ciclón Justo Jacquet estuvo invitado en el programa de stream “Papá Parrilla”, donde compartió anécdotas y opiniones con el conductor “Pichi” Villanueva sobre la actualidad de Cerro Porteño y del papel de los peloteros dentro del gramado de juego.

“El futbolista pues es el artista y el público va a ver al artista pero hay veces que el artista le falla al hincha ha upépe oiko la tepoti”, tiró Justo.

Luego explicó que esa situación es la que duele para el pelotero y también para el hincha de fútbol.

“Eso es lo que duele, al menos yo voy a hablar de Cerro Porteño, porque de gente de otro club yo no quiero hablar, no es de Cerro”, gatilló seriamente el recio exdefensa azulgrana.

Justo exclamó que eso se da porque él conoce el ambiente cerrista, “hablo de Cerro, yo no conozco bien el ambiente de otros equipos, de Cerro sí”.