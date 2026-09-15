120 grupos, 1.500 músicos y 300 locutores se preparan para el festival “Todos al Atake por Hugo Javier” El evento solidario va a realizarse en el Parque Recreativo Lagora de Caacupé.

La maquinaria solidaria de los paraguayos es fenomenal, y en especial de los músicos compatriotas que movieron las teclas necesarias para armar uno de los eventos artísticos solidarios más grandes del Paraguay para darle una mano al Locutor Número 2, el amigo de todos.

“El evento surgió en un grupo de WhatsApp de Cinco Sonando donde los muchachos propusieron hacer un evento para ayudarle a nuestro amigo. Hacer un maratón artístico para darle la mano a Hugo Javier para ayudar a solventar su tratamiento médico. Los músicos somos un segmento bastante desprotegido en nuestro país, no tenemos seguro social ni la protección del Ministerio de Cultura, por eso ni dudaron los compañeros para ponerse a las órdenes”, dijo a Crónica, Sergio Fabián González, organizador del festival artístico “Todos al Atake por Hugo Javier”.

Al principio el evento iba a realizarse en la ciudad de Areguá pero debido a fuerte impacto social que genera la expectativa de loperro, se decidió el cambio a un espacio más grande.

“Vamos a hacerlo en el Parque Recreativo Lagorá en Caacupé, un espacio suficientemente grande, para unas 20 a 25 mil personas. Estamos teniendo un alto interés de la ciudadanía, estamos demasiado felices porque los artistas se siguen poniendo a las órdenes para participar de este hermoso evento en favor del amigo que nos necesita en este momento”, tiró el músico.

Sergio Fabián confirmó la presencia de 120 grupos, 1.500 músicos y 300 locutores en el festival solidario, “van a ser 18 horas de pura música para todos los presentes”.

“Tenemos una tremenda esperanza y una fe grandiosa que Hugo Javier se va a recuperar de este terrible momento que está pasando, luego veremos para ayudarlo con el tema jurídico también”.