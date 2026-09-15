Conocé la historia detrás del auto más fachero del rally Emilio Feltes, autor de la pintura purete que luce la máquina del piloto mbarete, se hizo en forma totalmente digital.

Su obra maestra recorre el mundo voi. En el Rally Chile Biobio el auto de Diego Domínguez se robó todas las miradas por el diseño espectacular que tenía, totalmente distinta a todos los vehículos que estaban en la competencia mundial.

Y atendé. El autor de la obra de arte, Emilio Feltes, he’i que hizo su trabajo sin conocer personalmente al piloto paraguayo y ni siquiera tener contacto con la máquina. Y cómo pio asíii…

“El trabajo fue totalmente digital, me entregaron una plantilla del auto que se iba a utilizar y en base a eso yo hice eso en digital, no es que pinté encima del auto. Yo monté de acuerdo a las medidas que corresponden. Hay áreas permitidas por ejemplo para las publicidades y tenía que romperme la cabeza para que se vean los personajes mitológicos. Fue tedioso, pero fue un gran aprendizaje”, expresó a Crónica el artista.

Pero no solo eso es lo raro en esta historia. Emilio no conocía a Domínguez y solo tuvo contacto personal en la presentación que tuvieron los corredores en Encarnación, en la previa del Rally del Paraguay. “Yo no lo conocía para nada. Él contactó conmigo por mi perfil de Instagram solo para el tema del trabajo y por mi estilo, que le gustó. Todo el trato se hizo con reuniones virtuales porque él estaba a full realmente. Solo en el evento yo fui porque me invitó para ir a ver el trabajo en vivo y en directo”, omombe’u Feltes.

Sobre las repercusiones que tuvo su trabajo, Emilio he’i que “más que el impacto, fama y demás, fue una nueva experiencia y me abre otros horizontes de trabajo. Tengo experiencia en diarios, materiales infantiles, con agencias, pero esto fue en otro formato y otras técnicas”, comentó.

Y gracias a este laburo, Feltes contó que asistió nuevamente a un rally después de unos 15 años.