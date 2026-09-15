[VIDEO] Luego de ver el accidente que provocó su ex, Graciela clama por ayuda: “No me abandonen por favor” “Es más que evidente que él pensó que era yo la que iba en esa camioneta” comentó Graciela quien hace tres meses denunció a su ex por violencia.

Su ex creyó que era Graciela quien iba en esa camioneta y se le fue encima.

“A la gente, a la prensa, a la justicia... no me abandonen por favor. Ayúdenme por Dios”, escribió en sus redes Graciela Nuñez, la exmodelo y fotógrafa imputada por violencia familiar tras una contradenuncia presentada por su expareja.

Ella pidió auxilio luego de ver las imágenes de una camioneta que chocó y entró a un negocio en la ciudad de Luque, y cuyo chofer contó que estaba siendo perseguido por otro vehículo y al querer correr tuvo un choque. El hombre que le perseguía es el ex de Graciela, a quien ella aveí denunció por violencia.

“Esta es la muestra más clara del tipo de persona violenta y descontrolada que es” comenzó escribiendo Graciela Nuñez en sus redes. Ella denunció a su pareja hace tres meses, pero el hombre sigue suelto e incluso ahora ocasionó un accidente al perseguir a un vehículo creyendo que ahí iba Graciela.

“Es más que claro que pensó que era yo en la camioneta y que estaba violando mi prisión y se descontroló cosa muy habitual en esta persona, y arremetió contra gente inocente. Imaginen si hubiese matado a alguien. Imagínense si hubiese habido un daño que no sea solo material” siguió escribiendo Graciela diciendo que nadie mide las posibles consecuencias del acto de su ex.

“Ahora no soy solo yo y mis hijos, cualquiera en la calle. Temo por mi vida, la de mis hijos, la de mis amigos, la de mis abogados. Todas las personas que me rodean corres riesgo, pero yo estoy encerrada y él está libre” siguió reclamando Graciela quien comentó que es ella quien hizo denuncia por violencia pero es quien está con prisión domiciliaria, mientras que él continúa por la calle como si nada.

Confesó que ya hay innumerables pruebas en manos de sus abogados que serán reveladas oportunamente. “Y si me ocurre algo al menos que se sepa quién es el verdadero peligro para la sociedad, no solo para nosotros los que alguna vez fuimos su familia, si se le puede llamar así”.

Ella afirma que que lo único que buscan es enviarle presa, para disponer de su vida y sin que se sepa qué fue lo que pasó.

“Le pido a la fiscal Carolina Spezzini que se ocupe de esto antes que me pase algo o a mis hijos que no tenga vuelta atrás. Como madre mi mayor temor es que mis niños sean utilizados para dañarme”, fue parte del pedido de Graciela quien teme por su vida y la de sus hijos.