Balean a joven en la Costanera de Encarnación Los presuntos autores huyeron tras el jejapi.

¡Baleado desde un coche! Un jovenzuelo ligó una ráfaga de plomo en plena madrugada mientras caminaba campante por la Costanera de Encarnación. La víctima fue identificada como Luis Miguel V. G., de 24 añitos, quien terminó con horribles heridas de bala en ambas piernas.

Según el relato del muchacho, unos desconocidos a bordo de un auto blanco pasaron a su lado y, sin mediar palabra, abrieron fuego a matar. Tras descargar los balazos contra la humanidad del joven, los escurridizos sicarios apretaron el acelerador y se borraron del mapa.

El herido fue auxiliado volando hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde los doctores le brindaron los primeros auxilios para salvarlo. Agentes de Investigaciones y peritos de Criminalística cayeron al lugar para levantar las vainillas servidas e iniciar la cacería de los agresores.

El hecho fue comunicado de inmediato al Ministerio Público para abrir una investigación formal sobre el misterioso intento de homicidio. La Policía busca afanosamente cámaras de seguridad en el barrio San Isidro para poder identificar la chapa y el modelo del auto involucrado.

Hasta el momento se desconoce el verdadero trasfondo del sangriento ataque a tiros que puso en alerta a los vecinos de la perla del sur. El joven permanece internado y bajo custodia policial mientras los investigadores intentan armar el rompecabezas de esta cobarde agresión.