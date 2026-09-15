Conmebol urge a la Corte Suprema que destrabe causa contra banco Atlas La Confederación Sudamericana de Fútbol pidió formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que resuelva una recusación planteada hace …

La Corte Suprema hace rato que tiene que resolver una recusación y no se expide.

La Confederación Sudamericana de Fútbol pidió formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que resuelva una recusación planteada hace más de cinco meses en el proceso conocido como “Miguel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero” y que involucra directamente al banco Atlas.

El abogado Claudio Lovera, en representación de la organización deportiva, presentó un urgimiento ante la Sala Penal de la máxima instancia judicial para que se pronuncie sobre el recurso promovido por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, representante del imputado Celio Tunholi, contra los integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos.

“En representación de la víctima y querellante adhesivo”, señala el escrito, la Conmebol viene a urgir la resolución de la recusación deducida contra los tres magistrados. El objetivo expresamente invocado es “proseguir con la tramitación de la causa”.

Conmebol pide una decisión

El petitorio es breve y contundente. Solicita a la Corte tener por presentado el urgimiento y “dictar resolución decidiendo la recusación precedentemente individualizada”. La presentación lleva la firma del abogado Claudio Lovera y aparece recibida por la Secretaría Judicial III de la Corte, según las constancias visibles en las páginas del documento.

El trasfondo merece especial atención, ya que no se está pidiendo en este escrito que la Corte determine la culpabilidad o inocencia de los involucrados ni que resuelva el fondo de la investigación por lavado de dinero. Lo que la Conmebol reclama es que se destrabe una cuestión procesal previa para permitir que el expediente siga su curso.

Ya pasó todo el tiempo aseguran en la Conmebol

Para la Conmebol, al menos según su presentación, el tiempo de espera ya terminó y la organización exige que la máxima instancia judicial resuelva y permita que la causa avance.

Es importante mencionar que en esta causa están acusados y con pedido de juicio oral por presunto lavado de dinero el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), y los miembros del Directorio Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Páez Corvalán.