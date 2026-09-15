Despidieron a “Copito”: “Descansa nuestro ganador de mil batallas” “Copito de nieve” era un conocido gatito que vivía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Se le decía “Abogato” y hasta te…

“Copito de nieve” era un conocido gatito que vivía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Se le decía “Abogato” y hasta tenía su propia página de Facebook.

Llegó hace unos 9 años a la facultad y a pesar de que fue adoptado en varias ocasiones, siempre regresaba al predio de la Universidad.

Pero una noticia triste llegó este fin de semana, el michi falleció y fue despedido por los alumnos y gente que lo cuidaba con mucho cariño, quienes lo enterraron en el predio de la Universidad, bajo un árbol, en el mismo lugar donde siempre dormía esperando a los alumnos.

“Aquí descansa nuestro ganador de mil batallas” escribieron en sus redes. Los mismos estudiantes están viendo para colocarle una plaquita.

Copito era un gatito muy querido pero hace tiempo venía con tratamientos por los males que le aquejaban. Desde hace unos días decayó bastante y ya no aguantó y cruzó el arcoiris.

“El dolor y el momento de despedida no se puede describir con palabras, solo pido que no abandonen en su nombre a su pequeña pandilla” escribieron desde su página.