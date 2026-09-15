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[VIDEO] Doña explotó al pillar a su hija tomando mientras su criatura estaba hospitalizada

Le encaró a todos los ñatos con los que estaba compartiendo.

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Doña encaró a su hija que estaba tomando mientras su criatura estaba en el hospital.

Un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales generó una lluvia de comentarios, luego de mostrar el momento en que una madre encara a su hija por, supuestamente, haber salido a farrear con sus amigos mientras su criatura permanecía internada en un hospital.

En las imágenes se observa a la mujer reclamándole a su hija por la situación, la doña muy nervios llega y de entrada le da un akãpete a su hija “te levantas de ahí, a casa ahora, yo estoy sufriendo con tu hija en el hospital y vos tomando cerveza” dice ofuscada la doña al momento de levantar de los pelos a la joven que estaba compartiendo una ronda de tragos con sus amiwis.

La escena se hizo viral y rápidamente llamó la atención de los internautas, que no tardaron en tomar postura y opinar sobre lo ocurrido. Mientras algunos usuarios cuestionaron duramente la actitud de la joven y consideraron que debía permanecer junto a su criatura, otros pusieron el foco en la forma en que la doña reaccionó, rechazando cualquier tipo de violencia.

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