El “Bi” está “por buen camino”, tiró Fer Cardozo Fernando Cardozo se volvió una pieza clave en el equipo de “Vitamina” y, en base a goles y triunfos, se ilusiona con otra vuelta olímpica a fin de año.

Olimpia ganó, goleó, se acerca y se ilusiona. El Decano se prendió definitivamente en la lucha por el título y el sueño del bicampeonato en este 2026 está más que latente en Para Uno.

Ni que lo diga Fernando Cardozo, que desde hace un par de fechas se metió al equipo y, a base de goles y grandes rendimientos se convirtió en pieza clave dentro de la estructura franjeada, y se ilusiona con otra vuelta olímpica con la Franja Negra.

“Nos propusimos eso (el bicampeonato) antes que empiece el campeonato, empezamos mal nada más, pero estamos por buen camino. Es partido tras partido, ya sea el rival que toque. Lo de ayer (victoria ante Luqueño) fue fundamental, hoy pensar en el próximo partido, no hay mucho tiempo para festejar, hay que pensar en el siguiente partido, tratar de llegar lo más rápido a la punta y no soltar eso”, señaló el volante a la 780 AM.

Sobre esta nueva faceta, de jugar en el centro del mediocampo, y de convertirse en uno de los mejores del equipo, Cardozo explicó: “Las ganas uno siempre tiene y también el rendimiento que uno tiene es gracias al equipo, a los entrenamientos y la consistencia que uno tiene para seguir manteniendo este nivel. La idea es siempre crecer, siempre ser mejor día tras día”.

En todos lados. En conferencia de prensa, “Vitamina” dijo que solo le falta jugar en el arco y Cardozo se mostró contento por eso. “Me falta de lateral y central, son cosas que uno trata de aprovechar y cuando pasa algo uno trata de ayudar al equipo desde donde toque”, añadió.