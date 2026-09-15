Encapuchado llegó a la casa de una yiyi y la baleó Tras el hecho ombovu camisa lomo.

¡Atacada a traición! Una joven de 21 años terminó con un balazo en el estómago tras ser acorralada por un misterioso tipo en San Lorenzo. La víctima fue identificada como Tatiana Elizabeth M. P., quien estaba compartiendo tranquilamente junto a su pareja, Ever E. R. (28).

En medio de la madrugada, un sujeto encapuchado llegó a bordo de una motocicleta directo hasta el domicilio para empezar a amenazar a la chiquilla. Sin dar tiempo a nada, el temible desconocido sacó un arma de fuego, disparó a matar en varias ocasiones y huyó volando en su biciclo.

Uno de los plomos impactó de lleno en el abdomen de Tatiana, del lado izquierdo, dejándola gravemente herida en medio de la desesperación. Los Bomberos Voluntarios Verdes cayeron al toque al sitio para darle los primeros auxilios y estabilizar a la jovencita ensangrentada.

La chica fue trasladada de urgencia hasta el Hospital General de San Lorenzo, donde los doctores la ingresaron para asistirla. Agentes policiales abrieron un feroz procedimiento en la zona para tratar de identificar al tirador y averiguar cuál fue el motivo de la cobarde agresión.

El caso quedó a cargo del fiscal Víctor Maldonado, de la Unidad Penal N.º 5, quien dispuso que todas las evidencias vayan a su despacho. La Policía busca cámaras de seguridad por el barrio para seguir la ruta de escape del peligroso encapuchado que anda suelto por las calles.