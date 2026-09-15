Encontraron a un profe sin vida en su propia casa Sus compañeros de trabajo dieron el aviso, fueron a su vivienda y encontraron lo peor.

Profe de una escuela de Ñemby fue encontrado sin vida.

¡Un escalofriante hallazgo sacudió la tranquilidad del barrio Rincón de Ñemby!

Jesús Ireneo Ch. E., un querido profe administrativo de 46 años, fue hallado sin vida en su propia casa hoy martes a eso de las 09:30 de la mañana. La alarma saltó porque el docente no aparecía por la Escuela San Juan Bautista desde el viernes pasado.

Preocupada por el ausentismo, la directora mandó a una compañera de limpieza a echar una mirada a la vivienda. Al llegar a las calles Roberto Pavón y Tercera, barrio Rincón de Ñemby, la mujer vio la casa con luces prendidas y puertas abiertas de par en par.

Sin embargo, el portón principal estaba con candado y nadie respondía a los reiterados llamados desde afuera. Agentes de la comisaría 55° central acudieron al lugar e hizo fuerza para romper el candado y meterse a la propiedad.

La escena dentro del dormitorio congeló a todos: el hombre estaba arrodillado en el piso e inclinado hacia la pared. Su dedo índice tocaba una estufa desenchufada, vistiendo una musculosa azul y una bermuda verde. Rápidamente llegaron al lugar los hermanos del fallecido, destrozados tras enterarse del trágico desenlace.

La fiscala Lourdes Bobadilla y peritos de Criminalística tomaron intervención para levantar evidencias de la escena. El médico forense Dr. Luis Peralta acudió para la inspección y la causa del deceso quedó a determinar.