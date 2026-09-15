¿Es en “Servio”? ¿Gaspar a Cerro? Gaspar Servio salió de Dos Bocas y quien dice que rumbee hacia Barrio Obrero.

¿Lo ves a Gaspar Servio defendiendo el arco de Cerro Porteño? El golero que hasta hace poco defendía los tres palos de Guaraní y que no salió muy bien de Dos Bocas, tendría las puertas abiertas de “La Nueva Olla” para continuar en nuestro fútbol.

Según contó Marcelo “Bocha” Valeri, representante del hoy excapitán del Legendario, no debe sorprender que dentro de poco Servio llegue a Barrio Obrero.

“Me llamaron de un club potente de Paraguay por Gaspar”, comentó de entrada a la 1020 AM. “Si ustedes usan un poco de sentido común, eso los va a llevar a que Cerro puede tener grandes chances”, agregó.

A la hora de sumar detalles a favor de la ida del portero al Ciclón, el hecho de que el DT azulgrana hoy sea Gustavo Costas podría ser clave. “Yo creo que Gustavo Costas tiene un sentimiento hacia Gaspar, independientemente de lo deportivo. Creo que tiene un aprecio particular por Gaspar. Compartieron muchísimo tiempo en Guaraní y ambos se dieron todo lo que se tenían que dar. Si Cerro buscaría un arquero, está Gaspar Servio, no ocuparía cupo y está libre, yo creo que puede tener grandes chances”, agregó.

Ya hubo algo. El empresario afirmó además que ya en su momento Cerro Porteño hizo una consulta por el pase del arquero. “Cerro también lo buscó, además de Libertad y también Olimpia lo buscó en su momento. Nadie lo concretó”, recordó.

Paredes fuera y se espera por el “capi”

En campamento azulgrana vuelve a aumentar la lista de jugadores que se encuentran con problemas físicos y no podrán estar a disposición de Gustavo Costas. El volante Crtisthian Paredes estaría con un posible desgarro y por ese motivo ya no estuvo presente en el último partido ante Guaraní.

Paredes había vuelto a ser considerado hace un par de fechas y tuvo minutos ante Recoleta en Itauguá. Ahora se perdería nuevamente un par de fechas a raíz de esta molestia.

Por otro lado, Costas estará siguiendo minuto a minuto la evolución de la lesión del capitán Gustavo Velázquez, que no estuvo ante Guaraní por una molestia que viene acarreando y que si en la semana responde de buena forma podría reaparecer ante Rubio Ñu. También estarán expectantes de cómo vayan respondiendo Juan Manuel Iturbe, Fabricio Domínguez y Roberto “Gatito” Fernández que vienen trabajando de forma diferenciada y si responden bien podrían reaparecer este fin de semana.