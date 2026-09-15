“Estamos entrando temerosos, eso lo tenemos que cambiar” DT “Canario” he’i que su equipo está con drama psicológico

Jorge González, entrenador del “Canario” que tendrá un duelo clave este fin de semana contra Sportivo Luqueño, habló con Crónica acerca del bajón futbolístico de sus ta’yrakuéra. El técnico remarcó que el problema pasa más por lo mental hína que por tema futbolístico.

“Tenemos que ganar nuevamente la confianza, creo que lo estamos perdiendo, porque anteriormente nosotros lo veíamos al grupo que salía a disputar los encuentros con la seguridad de que con cualquier resultado adverso el equipo estaba capacitado dar vuelta cualquier tipo de situación, hoy día estamos entrando temerosos, con la mente en no perder, eso es lo que más debemos trabajar en los chicos, en la seguridad para que los muchachos salgan de vuelta a jugarle de igual a igual a cualquier equipo”, comentó de entrada.

“Los 4 fundamentos del fútbol son la parte técnica, táctica, físico y mental, creo yo que en este último estamos en falta hoy día. Desde aquella expulsión de Will Báez contra Boca comenzó una confusión, se nublaron un poco los chicos, la eliminación en ese torneo, que lo veníamos desarrollando muy bien, golpeó bastante los ánimos”, siguió.

Upéi remarcó que “tenemos un buen grupo, nos podemos mirar a la cara todos sin problema, pero la tarea es encontrar el equipo que nos represente dentro del campo”, expresó. “Estoy seguro que con una victoria esto se va a encaminar nuevamente por la senda que queremos”, agregó.

Rival directo

“Luqueño no solo es un rival directo sino que hasta este momento no le hemos podido ganar, tenemos 6 partidos disputados con ellos, en ningún momento pudimos lograr los tres puntos, entonces es un rival con mucho cuidado, sobre todo vienen de un cambio de técnico donde va a tener a los jugadores que se van a querer mostrar”, expresó.

Sobre la charla con el presi:

“Él me dio la confianza plena”

En cuanto a la charla que tuvo con el mandamás del club, Luis Vidal, he’i que “nos sentamos a hablar con el presidente, nos quedamos una hora más o menos charlando, él me dio la confianza plena, está seguro que son rachas y que esto lo podemos cambiar todos juntos. Así como logramos grandes cosas, tampoco fuimos en ese momento el mejor equipo del mundo ni ahora somos el peor, solamente es enfocarse bien, tratar de definir bien los objetivos, por sobre todo no salir de la idea de fútbol que tenemos, la de salir siempre a proponer”, explicó el DT.

El cuadro del “Canario” aguarda por Sportivo Luqueño.

“Yo mismo le dije a los jugadores el jueves pasado, antes del encuentro contra Trinidense, que si perdíamos iba a poner mi cargo a disposición y que la dirigencia tome la determinación. Yo soy un servidor del club, soy el que más le quiere a este club por todo lo que conseguimos juntos”, cerró.