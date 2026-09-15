Gobierno y médicos llegaron a un acuerdo para levantar la huelga ¡Listo! El gobierno y el Sindicato de médicos llegaron a un preacuerdo para levantar la huelga de los hospitales públicos. El mismo incluye reajuste …

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana; el ministro de Salud, Isaías Fretes, junto a representantes de Sinamed, tras la firma del documento en Mburuvicha Róga.

¡Listo! El gobierno y el Sindicato de médicos llegaron a un preacuerdo para levantar la huelga de los hospitales públicos. El mismo incluye reajuste salarial universal y cobertura de reclamos históricos.

El anuncio fue dado en conferencia de prensa esta mañana por el jefe de gabinete civil Javier Giménez junto al ministro de salud Isaías Fretes, además de la representante del Sindicato de médicos, Rossana González.

Las autoridades dieron respuesta favorable a los cuatro reclamos principales que motivaron la medida de fuerza, por un lado el reajuste salarial universa que es de G. 2.000.000 para todos los médicos del país (contratados, permanentes y residentes).

Así como la ampliación a 2.300 vacancias inmediatas para pase a planta permanente este año, sumadas a otras 1.500 programadas para el próximo ejercicio. Igualmente, el compromiso de USD 260 millones adicionales para el presupuesto de Salud en el 2027, destinados a la compra de insumos de urgencia y la incorporación de personal, así como el ajuste en la compensación por trabajo en días festivos.