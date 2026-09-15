HR recordó los inicios de su agencia: “Empecé dando clases bajo un mango” Héctor Ramos celebra este año 24 aniversario de su agencia, y recordó que sus primeras alumnas practicaron bajo un mango ndaje.

La Agencia HR Models de Héctor Ramos este fin de año festejará su 24° aniversario, casi un cuarto de siglo de vida institucional.

HR recordó los inicios de su agencia de modelos, pese a los incrédulos, sigue viento en popa.

“Me acuerdo cuando empecé con este sueño, como no tenía local ni nada, yo empecé a dar las clases bajo el mango, mucha gente dijo que no iba a durar ni un año ni que iba arrancar siquiera mi sueño”, dijo Héctor a Crónica.

Hay un antes y un después de la Academia HR Models ndaje, “los desfiles de moda solamente se realizaban en hoteles y uno no tenía contacto con las modelos, solo en la tele o en los diarios podías verlas. Nosotros llevamos los desfiles de moda a los balnearios, con Rossana Barrios, Olga Guerrero, Simone Villar, Andrea Araújo, Jessica Sly, le acercamos al pueblo a sus ídolas y luego también las modelos de élite se fueron a desfilar a los balnearios avei”, gatilló el profe de modelos quien contó que hasta hoy día tiene su escuela de modelaje, que se encarga de la formación integral del alumnado en varias áreas. “Hay 4 profesores que se encargan de formarlos en oratoria, para perder el miedo de estar frente al público, cómo pararse, yo me encargo exclusivamente en cuanto a desempeño en la pasarela”.

“Algunos dicen que el modelaje ya no existe pero siempre se está necesitando de modelos y promotoras para las actividades. En mi academia se van chicas jóvenes, muchachos y hasta señoras mayores a estudiar con nosotros, porque damos esa seguridad en la vida de las personas, le cambia realmente la vida a las alumnas y alumnos”.

HR contó que con sus top también llegaron a la televisión. HR Models fue la primera agencia en tener un reality, “Mundo Modelo” y “Vida Modelo”, que cambió la televisión paraguaya. Ahí se podía conocer el día a día de una Liliana Álvarez, Ana Ríos, María José Vargas entre otras.

Héctor está muy orgulloso de todo el camino hecho hasta el momento, “el modelaje me abrió las puertas en muchísimos lugares, sea en la radio, en la televisión, en teatro, hetama ajapo en diversas áreas, no hay cosa que me niegue para hacer. Bueno, hay una cosa que me propusieron en teatro y no voy hacer ni nunca voi que es vestirme de mujer, eso es innegociable, ha’éma voi...¡ni nunca!”

El fútbol es otra de sus grandes pasiones

Otra de sus grandes pasiones es el fútbol y su querido Olimpia, “yo siempre digo que soy un futbolista frustrado, pero me encantaría y sueño con poder ser dirigente de mi querido Olimpia, me siento capacitado para poder ayudar al club. Entiendo algo de fútbol, los jugadores no me van a joder, traería solo a los que realmente mojarían la gloriosa casaca franjeada”.