Jornadas de atención gratuita por los 137° de la FCM-UNA

¡Atención, patrona y patrón! El Hospital de Clínicas tira la casa por la ventana y ofrece atención médica totalmente gratuita para toda la muchachada por los 137 años de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. La cita es en el Hall Central, así que a madrugar y formarse en la fila, porque el chequeo será estrictamente por orden de llegada para no perderse el turno.

El miércoles 16 de septiembre arrancan con todo los especialistas en Endocrinología, Obesidad y Nutrición para dejarte a punto. El viernes 18 le toca el turno a la gente de Kinesiología, Podología, Reumatología y Traumatología de manos y piernas para aflojar los dolores del cuerpo. El horario de atención será de 7:30 a 12:30 horas.

Por si fuera poco, el lunes 21 y miércoles 23 podés sumarte al taller de Arteterapia para despejar la mente y desestresarte de la rutina. ¡Aprovechá este regalazo, cuidá tu salud sin poner un solo guaraní y ponete a punto con los doctores de la UNA!