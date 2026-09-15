Maruca ya no solo mira partir los barcos, ahora los acompaña ¿Se acuerdan de Maruca, la perrita que se robó el corazón de todos en Encarnación? Aquella imagen suya, sentadita frente al río, mirando cómo los bar…

¿Se acuerdan de Maruca, la perrita que se robó el corazón de todos en Encarnación? Aquella imagen suya, sentadita frente al río, mirando cómo los barcos de la Armada se alejaban después del WRC Rally Paraguay, conmovió a miles. Parecía que la pequeña no quería despedirse de quienes, sin saberlo, se habían convertido en parte de sus días.

Pero esta vez, Maruca no tuvo que quedarse sola esperando. Su historia se hizo viral y llegó a los corazones indicados. Así, la perrita callejera que alguna vez tuvo que arreglárselas para sobrevivir consiguió lo que tanto necesitaba: una familia y un lugar donde sentirse querida.

Maruca fue adoptada y ahora forma parte oficialmente de la Base Naval de Itapúa. Allí tiene comida, cuidados, cariño y, sobre todo, compañeros que la reciben con los brazos abiertos.

La tristeza de aquella mirada quedó atrás, porque ahora, cuando los barcos llegan, Maruca ya no los mira desde lejos, ahora esa tierna perrita está ahí, acompañándolos, como una oficial más, además de una familia humana, Maruca se ganó un amigo de cuatro patas, Zeus.