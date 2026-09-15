¡Ñandejara! Mirá la ropita “emplumada” con la que viajó nuestra Miss Grand ¡Mamasita! Mica Viveros Hermosilla es nuestra representante en Miss Grand Internacional y hoy martes partió rumbo a Tailandia.

¡Mamasita! Mica Viveros Hermosilla es nuestra representante en Miss Grand Internacional y hoy martes partió rumbo a Tailandia.

“Con mucha emoción, nervios y también un poquito de nostalgia por dejar mi país” escribió en sus redes la joven representante quien agregó estar feliz por poder vivir esta experiencia y de tener la oportunidad de representar al país en un escenario internacional como lo es el Miss Grand.

El certamen de Miss Grand es uno de los más importantes dentro del Gran Slam, y donde las candidatas se preparan desde el día en que deben tomar el avión.

Mica en esta ocasión decidió lucir un atuendo con plumas y lentejuelas para tomar el vuelo, aveí justo el día de su cumpleaños.