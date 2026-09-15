“No podemos asegurar que recuerde lo que pasó”, he’i director médico sobre Hugo Javier Lo confirmó el mandamás del hospital de Itauguá, Dr. José Espínola.

¡Tremendo drama con el “Número 2”! El exgobernador de Central, Hugo Javier González, sigue peleando en la terapia intensiva tras el turbio incidente que sufrió en la penitenciaría Esperanza.

El director del Hospital de Itauguá, Dr. José Espínola, avisó que el hombre está estable y ya abre los ojos, pero la tremenda meningitis y el golpazo en la cabeza podrían haberle borrado el casete por completo. “No podemos asegurar que él recuerde lo que le pasó. No puedo asegurar que tenga algún recuerdo ni que pueda brindar alguna información”, manifestó.

Los médicos confirmaron que obedece órdenes con señas de mano y mueve los labios para intentar hablar, pero la traqueotomía le frena el pico y no puede soltar una sola palabra a la fiscalía.

Existe un temor gigante de que sufra amnesia severa y no recuerde ni un solo detalle de la paliza que se comió o de cómo terminó tirado en el calabozo mientras cumplía su condena de 10 años.

La Justicia mandó forenses para saber si el expresentador puede declarar, pero la cosa está tan fea que ni los doctores aseguran que vuelva a recordar lo que pasó en el penal.