Odesur: Agua Marina pedalea y consigue la sexta medalla para Paraguay La ciclista paraguaya logró hacerse con la medalla de plata en la modalidad Ciclismo de Ruta Contra Reloj.

La ciclista Agua Marina Espínola ganó la medalla de plata en la prueba de contrarreloj de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Completó los 36 kilómetros con un tiempo de 4:47.59.

Agua Marina Espínola, ciclista paraguaya, acaba de conseguir el segundo puesto y por ende la medalla de plata en la modalidad Ciclismo de Ruta Contra Reloj de los Juegos Odesur 2026, los cuales se están disputando en la provincia de Santa Fe, Argentina. Esta es la sexta medalla paraguaya en el certamen.

Al mismo tiempo, fue la chilena Aranza Villalón la que se quedó con la medalla de oro, mientras que el podio se completó con la argentina Delfina Dibella, quien se terminó colgando la medalla de bronce.

De momento, esta es la segunda medalla de plata para el Team Paraguay, luego de que Julio Mirena (Patinaje de Velocidad) también se hiciera con una recientemente, mientras que en total es la sexta de la cosecha nacional con cuatro medallas de bronce.

Estas fueron conseguidas por Natación (Charles Hockin), Levantamiento de pesas (Alexandro Liuzzi), Esgrima (Montserrat Viveros), Esports (Verónica Chávez).