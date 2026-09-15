Paraguaya muere tras derrumbe de edificio en construcción en Brasil Una tragedia sacudió a la comunidad paraguaya en Brasil. Una compatriota de 38 años murió tras el derrumbe de un edificio en construcción ocurrido en…

Una paraguaya entre los fallecidos en derrumbe de un edificio en construcción en Brasil.

Una tragedia sacudió a la comunidad paraguaya en Brasil. Una compatriota de 38 años murió tras el derrumbe de un edificio en construcción ocurrido en el barrio Penha, en São Paulo. El cuerpo de la víctima fue hallado entre los escombros durante el intenso operativo de rescate desplegado en el lugar.

En total, seis personas perdieron la vida. Las otras cinco víctimas eran de nacionalidad boliviana y, de acuerdo con las autoridades, varias de ellas serían integrantes de una misma familia. Los rescatistas trabajaron durante más de 24 horas hasta lograr recuperar el último cuerpo de entre los restos de la estructura.

Tras el fatal accidente, la Policía brasileña detuvo a uno de los socios de la empresa encargada de la construcción. Las autoridades investigan si hubo irregularidades y buscan determinar qué provocó el desplome del edificio.La tragedia deja dolor y consternación, mientras continúa la investigación para determinar quiénes serían los responsables.