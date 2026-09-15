Petropar da un respiro’imi y mantiene sus precios por una semana Mientras varias estaciones privadas ya empezaron a subir el precio de sus combustibles por el fuerte aumento del petróleo, Petropar decidió aguantar …

La Petrolera estatal por el momento no subirá el precio de los combustibles.

Mientras varias estaciones privadas ya empezaron a subir el precio de sus combustibles por el fuerte aumento del petróleo, Petropar decidió aguantar un poquito más, por lo menos durante esta semana, sin tocar sus precios.

El presidente de la petrolera estatal, William Wilka, confirmó que por ahora no habrá reajustes, aunque tampoco descartó una suba más adelante. Explicó que esperarán cerrar la primera quincena de septiembre para revisar los números, las reposiciones y las ventas antes de tomar una decisión.

Con las estaciones privadas más caras, muchos conductores están optando por cargar en Petropar, lo que hace que sus reservas se terminen más rápido.

El último aumento de Petropar fue el pasado 17 de agosto, cuando los combustibles subieron 300 guaraníes por litro. Por ahora, los automovilistas tienen una semana de respiro antes de un nuevo golpe al bolsillo.