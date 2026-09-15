Platense intentará la épica ante Fluminense El “calamar” argentino buscará dar vuelta un resultado de 2-0 en contra ante un poderoso “Flu” para poder avanzar a semis de la Libertadores.

Platense recibirá esta noche a Fluminense y buscará dar vuelta un resultado adverso sufrido en el partido de ida.

Esta tarde-noche desde las 19:00, en el Estadio Vicente López de Argentina, Platense recibirá a Fluminense en juego de vuelta por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. El local intentará conseguir una victoria milagrosa de cuanto menos dos goles de diferencia para, por lo menos, forzar los penales.

La semana pasada, en Río de Janeiro, el “Flu” venció sin mayores complicaciones al “calamar” por 2-0, por lo que si el equipo argentino quiere tener alguna chance de pasar de ronda, deberá encajar una victoria épica ante uno de los equipos más poderosos actualmente del continente, y del fútbol brasileño.

En pasados días, más específicamente el sábado, Platense visitó por el Torneo Clausura al Estudiantes de La Plata, contra el que perdió 2-1, un resultado que lo deja con cuatro partidos seguidos sin victorias, por lo que llega al encuentro de hoy bastante disminuido a nivel anímico.

Para el Fluminense, la buena noticia está en que podrá recuperar al atacante uruguayo Agustín Canobbio, quien había sido suspendido para el partido de ida.