Poli fue macheteado y quedó con 6 puntos de sutura El agresor avei recibió 2 balazos y fue hospitalizado.

¡A los machetazos! Una violenta denuncia por violencia familiar casi termina en una tragedia sangrienta en el barrio Tres de Mayo de Luque. Agentes de la Comisaría 3ª acudieron volando tras el pedido de auxilio de un señor de 62 años que era atacado por su hijastro de 22 añitos.

Al entrar a la casa, el muchachón, identificado como Jeremías Jonás R. S., atacó con un machetillo al Oficial 1.º Luis Pereira. El valiente policía recibió un feroz corte en la cabeza que le dejó sangrando y requirió nada menos que seis puntos de sutura.

Tras ver caer al piso a su compañero herido, el segundo uniformado reaccionó al toque antes de que el salvaje le encajara otro machetazo. El agente desenfundó su arma reglamentaria, tiró al suelo y el agresor terminó ligando dos balazos: uno en el muslo y otro en el tobillo.

Tanto el oficial tajeado como el machetero herido fueron derivados de urgencia hasta el Hospital General de Luque para recibir atención. En el sitio de los hechos los intervinientes lograron incautar el arma blanca utilizada por el joven para perpetrar la sangrienta agresión.

El caso quedó a cargo del fiscal Augusto Ledesma, mientras que los peritos de Criminalística levantaron todas las evidencias del lugar. El agresor quedó encerradito con resguardo policial tras intentar liquidar a los uniformados que fueron a salvar al dueño de casa.