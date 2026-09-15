“Poné a Tim Payne”, presionaron a “Vitamina” El DT de Olimpia recibió un “apriete” de hinchas del Decano tras la victoria ante Luqueño.

A pesar de haber ganado, goleado y haber dado otro paso más para acercarse a la punta, “Vitamina” Sánchez recibió un apriete al final del partido con Luqueño y le metieron una presión tremenda.

Pero tranqui, al DT no lo acorraló “La 79”, ni la preferencia, fue un grupo de niños que, entre pedido de fotos y autógrafos, también le metieron presión a “Vita” pidiendo por dos jugadores.

“¡Poné a Tim Payne!, Poné a Derlis (González)!”, le gritaron al entrenador franjeado los pequeños entre risas y juegos. El DT obviamente lo tomó con humor y hasta le vio el lado positivo.

“Los chicos quieren que juegue Tim Payne y está todo bien. Los fanáticos de Derlis (González), y está bien que los hinchas tengan su gusto futbolístico. Y yo lo analizaba y decía ‘que bueno tener este problema’. O Tim Payne, o Raúl (Cáceres) o cuando le va a tocar a Derlis que son de alguna manera temas menores que puede llegar a tener un técnico”, expresó “Vitamina” en charla con la 780 AM.

Seleccionados. “Vitamina” también habló sobre la posibilidad de perder a Gastón Olveira, Gabriel Ávalos y Mateo Gamarra por un posible llamado a la Albirroja. “Son problemas que pueden llegar y que tienen los equipos grandes. Sabemos que pueden pasar. También nos alegra mucho las convocatorias, desde nuestro lugar tenemos que encontrar las herramientas y respuestas ante las ausencias”, tiró.

“Cachorro” está y “Legui” apura

El Franjeado ya apunta toda su artillería al juego del domingo ante San Lorenzo por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026. La buena noticia para “Vitamina” es que Richard Sánchez ya está a disposición y esta semana intensifica en lo físico Iván Leguizamón para ponerse a punto y poder arrancar la segunda rueda del torneo a disposición del cuerpo técnico. Braian Romero es otro que se está poniendo a punto y podría reaparecer ante el “Rayadito”.