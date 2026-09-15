Presi de Guaraní dice que lo de Servio es un “capítulo cerrado” Emilio Daher señaló que se cumplió con todo lo que se tenía que cumplir al desvincular al arquero argentino.

El presidente del Club Guaraní, Emilio Daher, habló este martes con Fútbol a lo Grande acerca de la polémica desvinculación del arquero argentino Gaspar Servio, hablándose de una aparente indisciplina de este último como motivo detrás de la rescisión de su contrato con el equipo legendario, en el que estaba cumpliendo su segundo ciclo.

El presidente señaló que aquel “es un capítulo cerrado. Se cumplieron todos los requisitos que solicitó la asesoría jurídica en su momento y seguramente para nosotros eso termina siendo historia. Hay que dar vuelta la página y mirar para adelante”.

El contrato de Servio originalmente iba hasta diciembre de 2027, pero terminó siendo desvinculado luego de una sonora derrota por Copa Paraguay ante el Sportivo Iteño, equipo del ascenso. Aparentemente, luego de esta eliminación es que se habría dado el supuesto incidente que derivó en la decisión de la dirigencia de prescindir del arquero.

Gaspar reaccionó afirmando que su rescisión se dio de manera totalmente unilateral e injusta, por lo que emprendió una demanda contra Guaraní.