¿Reliquias o “truchas”? Hasta la historia ya se falsifica Monedas que aparentan ser verdaderas, piezas que llegan como donación a museos y hasta documentos que levantarían sospechas están siendo exhibidas co…

Monedas que aparentan ser verdaderas, piezas que llegan como donación a museos y hasta documentos que levantarían sospechas están siendo exhibidas como parte de nuestra historia. El numismático Raúl Olazar, dijo a Crónica, que, según su análisis, están piezas exhibidas serían de dudosa procedencia y podrían terminar perjudicando a coleccionistas y hasta a la propia historia del país.

El experto mencionó tres lugares donde encontró piezas bajo sospecha: el Museo de Numismática del Banco Central del Paraguay, el museo Tacuru Pucu de Ciudad del Este y el Museo de Artillería. Sobre una de las monedas donadas al BCP, fue contundente, “Es totalmente una pieza trucha que andaba circulando ya desde hace años para sacarle plata a los coleccionistas”.

“Es una vergüenza y una falta de respeto total a la historia paraguaya y a la memoria del mismo Mariscal Francisco Solano López que esta pieza trucha esté exhibida como original acompañada de un documento apócrifo, me enviaron la imagen y mencionaron que esto está exhibido ‘con orgullo’ en el Museo Histórico de Artillería”, expresó

Según explicó, el gran problema es que una donación a una institución reconocida puede terminar funcionando como una especie de “aval” para quienes después quieran vender piezas similares por cifras millonarias. “Pueden salir con otra pieza y decir: ‘Tenemos esta pieza en venta, es sumamente rara. Nosotros le donamos al BCP’”, señaló.

Y el golpe al bolsillo podría ser enorme, ya que estas piezas podrían alcanzar fácilmente los 40.000 dólares en el mercado. Pero no solo los coleccionistas estarían en riesgo. “Incluso la historia misma se perjudica con esas piezas falsas”, dijo a este medio. El especialista explicó que para saber si una moneda es auténtica se deben revisar detalles como el peso, diámetro, material y el llamado “canto” o borde. En el caso de una supuesta moneda con la imagen del Mariscal Francisco Solano López, además, no existiría documentación oficial que confirme que realmente haya sido grabada.

“Es una falta gravísima a la memoria incluso del Mariscal que ellos se pasen falsificando piezas con su imagen”, lamentó. La tecnología, según advirtió, también facilita el trabajo de quienes fabrican réplicas. “Así como uno va aprendiendo para realizar publicaciones correctas, uno va aprendiendo para realizar falsificaciones exactas”, explicó.

Por eso, el numismático pide que antes de aceptar o exhibir este tipo de piezas se realicen las pericias correspondientes y con especialistas capacitados. La preocupación es que una pieza falsa no solo puede hacer perder una fortuna a los coleccionistas, también puede terminar convirtiéndose en una falsa parte de nuestra historia.