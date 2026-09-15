Sao Paulo intentará remontar de local ante Boca El equipo paulista recibirá en el Morumbí al Xeneize buscando dar vuelta el marcador adverso de 1-0 que sufrió en La Bombonera.

Sao Paulo recibirá a Boca en el Morumbí buscando dar vuelta el marcado de 1-0 en contra por la Sudamericana.

Esta noche, a partir de las 21:30 hora paraguaya, Sao Paulo recibirá en su estadio, el mítico Morumbí, a Boca Juniors por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El local buscará revertir el 1-0 que sufrió la semana pasada en La Bombonera, con el gol marcado por Merentiel.

El equipo brasileño tendrá que enfrentar el cotejo sin su capitán, el argentino Jonathan Calleri, uno de los referentes del equipo y ex jugador del ‘Xeneize’, equipo en el que disputó 61 partidos y convirtió 23 goles. Este recibió su tercera tarjeta amarilla en el partido de ida por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión.

“Es una pérdida considerable para el juego siguiente (...) Tendremos que convivir con esa situación, es un jugador importante, el capitán del equipo. No imaginaba que esto pudiese suceder en un momento como este, pero haremos lo mejor para suplir su falta”, lamentó el DT del equipo paulista, Dorival Júnior.

Por su parte, el Boca de Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena llega a Brasil con una gran ventaja, recuperando a tres jugadores de peso que ingresarán en la nómina de convocados, y con dos de ellos perfilándose como titulares. Primeramente se da el regreso del arquero colombiano Álvaro Montero, quien tras unos días de licencia por motivos familiares volverá al once inicial para reemplazar a Leandro Brey.

Al mismo tiempo, Milton Delgado superó un desgarro que lo marginó de las canchas en las últimas dos semanas, y ya se encuentra al cien por ciento siendo una posible opción en lugar de Tomás Belmonte, conformando el mediocampo junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.