Se entregó Dire de Inteligencia de la Senad Por supuestas filtraciones que involucran al finado Eulalio “Lalo” Gomes

¡Se prendió la mecha en la Senad! Cristian A., capo de Inteligencia de la Secretaría Antidrogas, se entregó solito en la Fiscalía tras quedar en la mira por un turbio esquema de escuchas ilegales pegado al difunto diputado “Lalo” Gomes.

Acompañado por su abogado, el exministro Francisco de Vargas, el agente dio la cara antes de que lo busquen, tachando la orden de captura de “puro show mediático”.

La defensa pegó el grito al cielo porque se enteró de la imputación por la televisión y denunció que la investigación está recontra torcida para hundir la carrera del funcionario.

Además, juraron sobre la Biblia que no hay llamadas ni mensajes entre el jefazo y el finado político, tirando la pelota al otro lado al decir que “Lalo” habría sido quien le pinchó el WhatsApp.

¡Un verdadero culebrón de espías y traiciones donde la Justicia ya metió la mano para saber quién era el verdadero soplón!