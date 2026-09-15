Se vienen jeýma lluvias y tormentas, ndaje

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Por ahora, a disfrutar del tiempo fresco y las horas de sol y aprovechá para lavar la ropa, porque el buen tiempo se mantendría hasta este jueves nomás.

Desde el viernes katu ya cambia de nuevo el panorama, con el ingreso de un sistema de baja presión que traerá mucha inestabilidad y daría inicio a varios días de lluvias en gran parte del país, según los entendidos en el clima.

Las precipitaciones comenzarían por el oeste del Chaco y luego avanzarían hacia gran parte de la Región Oriental, incluyendo Central. El mal tiempo podría intensificarse durante el sábado 19 y domingo 20, con lluvias y tormentas en varias zonas.

Se estiman acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque en algunos puntos podrían registrarse cantidades mucho mayores. El pronóstico seguirá siendo actualizado en los próximos días, así que hay que estar atentos a las señales del cielo, por las dudas no dejes la ropa afuera y salí con paraguas.