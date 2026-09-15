Vichean los ríos por “fuga” de dorados y bogas El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) intensifica los controles en los principales ríos del país ante “fuga” de dorados y bogas,…

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) intensifica los controles en los principales ríos del país ante “fuga” de dorados y bogas, que avanzan aguas arriba justito en la etapa de reproducción y conservación.

Los controles se realizan en los ríos Paraná y Paraguay, además de los riachos Paramí e Yacaré, con el objetivo de evitar prácticas que puedan poner en peligro a estas especies. Los fiscalizadores, junto con la Prefectura Naval Paraguaya, verifican a pescadores comerciales y deportivos. Revisan sus licencias, registros de embarcaciones, elementos utilizados para pescar y el cumplimiento de las tallas mínimas establecidas por la ley.

Desde el MADES dijeron que los controles buscan ordenar la actividad pesquera y proteger los recursos naturales, especialmente durante esta importante temporada de migración de los pira’i.