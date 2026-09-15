[VÍDEO] Allan Wlk y un doblete en goleada del “granate” El paraguayo marcó dos goles en la victoria de Lanús por goleada en la Fecha 9 del Torneo Clausura del Fútbol Argentino.

Lanús visitó ayer al Deportivo Riestra en una nueva jornada del Clausura de la Liga Profesional de Argentina, derrotándolo con una goleada de 3-0 y con una participación estelar del delantero paraguayo Alan Wlk, ex Olimpia y Recoleta.

Wlk se despachó con su primer doblete en el fútbol argentino, marcando los dos primeros goles del “granate”, convirtiéndose sin lugar a dudas en la figura del cotejo. El marcador lo cerró Felipe Peña Biafore, mientras que Allan terminó dejando el campo de juego a los 78 minutos para ser reemplazado luego de una actuación más que destacada.

Wlk lleva demostrando una efectividad bastante importante en Lanús desde que comenzó el actual torneo, habiendo marcado ya 3 goles desde su llegada en este semestre. El anterior tanto lo convirtió en la fecha 6 en la derrota 3-1 ante Independiente de Avellaneda.