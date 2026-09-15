[VIDEO] ¡Barbaridad! Laurys contó por qué “no se le para más” Laurys Dyva pasó por “Campo de Minas” y contó a laschi del programa, “no se me para más ahora”, se confesó fuertisimo. Además confesó que no se fija …

Laurys Dyva pasó por “Campo de Minas” y contó a laschi del programa, “no se me para más ahora”, se confesó fuertisimo. Además confesó que no se fija tanto en lo físico en el momento de ser conquistada, sino más bien “me gusta más como es, si puede ser el más icónico y hermoso visualmente”, tiró.

Así se refirió a sus gustos, preferencias y situación amorosa. Fue muy dura con los nenes, a quienes definió como “princesos”. Dejó bien en clarito que no le gusta el “tachango”, porque para el “yatusabes” ella si o si tiene que tener una conexión mbarete con las personas.

“Yo puedo abrazos, besos, obviamente Pero así llegar a ese encuentro sexual Si yo no voy a disfrutar Yo no quiero. Hoy en día los hombres son muy princesas”, disparó con todo.

El hombre que esté a su lado tiene que ser más arriero que ella ndaje, “yo resuelvo, y el tiene que resolver más, tiene que resolver el triple. No hay un hombre que sea caballeroso. Viste que ahora los hombres se hacen todos los retoques que hay, por ser más que las mujeres.