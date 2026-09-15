[VIDEO] Conflicto por itinerario de buses opa en guerra campal en las calles Ocurrió en el barrio Villa Leticia de Ñemby.

Vecinos en pie de guerra por problema de itinerario de buses en Ñemby.

La disputa por el itinerario del transporte público desató una auténtica batalla en el barrio Villa Leticia de Ñemby, donde los vecinos no pegan un ojo del susto. Choferes de la Línea 3 entraron en pie de guerra contra la Línea 88 tras su desembarco en la picante zona de “Tres Fronteras”.

El conflicto pasó de los insultos a la violencia pura: volaron pedradas a rajatabla y hasta impactó un balazo en pleno parabrisas de un colectivo. Detrás de las agresiones hay brutales amenazas a los trabajadores de la empresa La Lomita S.A. para que abandonen el codiciado ramal.

Cansados del terror al volante, los vecinos del barrio salieron a protestar pacíficamente sobre la conocida avenida Cañadita. Exigen a la Municipalidad de Ñemby que ponga mano dura y frena de una vez por todas las hostilidades antes de que corra sangre inocente.

La gente pide a gritos que operen ambas líneas, garantizando colectivos para el pasaje y seguridad total para no terminar bajo tierra por viajar a trabajar.