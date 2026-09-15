[VIDEO] Cuerona asegura que está duro el “mercado de novios” Al parecer está complicado el libro de pases para fichar novios, al menos eso dio a entender la cuerona Vane Trinidad. “Es muy difícil conseguir novi…

Vane Trinidad he'i que no le escriban si no es para algo serio

Al parecer está complicado el libro de pases para fichar novios, al menos eso dio a entender la cuerona Vane Trinidad. “Es muy difícil conseguir novio. La verdad que yo hace bastante tiempo que estoy soltera y la mayoría de los hombres que se acercan es solamente por algo superficial”.

La morenaza continuamente recibe golpes de opinión del rollo, y más de laschi que le tiran mala onda según su relato, entonces le dedicó un videito a esas personas. Más adelante tiró que el prejuicio de la gente es jodido porque hay muchos que creen que no sabe hacer algo, pero la realidad es totalmente lo contrario.

“La verdad es que yo hago otras cosas, trabajo en otras cosas, tengo mi familia, tengo mis negocios, aparte de eso, soy comerciante, hago un montón de cosas. También sé cocinar y sé dar muy buenos masajes”, destacó sus virtudes.

Eso no es todo, respondió avei a quienes no la ven como “exclusiva”. “Si bien uno puede acceder fácilmente a mis plataformas privadas, en mi vida social, la verdad es que cuido muchísimo mi vida personal, la verdad”, he´i.

Por último dejó en claro, “recibo críticas diariamente. Pero la verdad es que eso a mí no me importa. Yo soy muy feliz con mi vida”. Lo cierto es que Vane está con todo voi.