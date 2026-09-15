[VIDEO] Humorista habló del día más doloroso de su vida El humorista Seba Llano habló durante el Stream de “Latitud 25”, de la triste y repentina partida de su hermano “Santi”, a mejor vida. Poquito antes …

El humorista Seba Llano habló durante el Stream de “Latitud 25”, de la triste y repentina partida de su hermano “Santi”, a mejor vida. Poquito antes del accidente ellos conversaron y quedaron en compartir un asadito para saludar a doña Susy Marin, por el día de las madres.

“Estábamos hablando con Santi, que al día siguiente le íbamos a hacer un asado a mamá. Me contó que no le compró nada más, porque se hundió la ladera de su casa y tuvo que reparar. Eso fue lo último que conversamos. A la tarde se murió. Fue muy duro, fue durísimo, porque sé fue de manera muy inesperada y muy repentina”, contó cómo fue todo.

En ese entonces se habían tirado muchas críticas y opiniones relacionadas al accidente, más aún por ser hijo de Blas Llano, una figura pública. “Pero la verdad como dice mi viejo, ¿Qué te vas a poner a analizar? Ya no está, ya no vuelve, ya fue. Y fue una pérdida muy importante porque mi hermano era mi amigo. Mi hermano era un líder. Mi hermano sacó el liderazgo de mi papá”, recordó con emoción y orgullo a su dupla de toda la vida.

Purete es la forma en la que el cómico decidió afrontar la situación porque durante la entrevista tiró, “para mí es súper sanador también podría ser para otras gente”. Aunque hay un punto que no se va del todo y es la ansiedad, “mi hermano falleció hace dos años entonces también está esa parte mía el día que yo tengo mucha ansiedad, por lo menos un día voy a contar ya cómo me siento, cómo puedo respirar. Es horrible.

La familia siempre es un factor clave en todos estos procesos dolorosos y Seba contó, “mi familia es espectacular, estamos muy unidos, muy golpeados, pero unidos. Porque también mi abuelo falleció hace tres meses. Nos vino una vorágine de emociones muy fuertes pero bueno, acá estamos y estamos estoy muy contento con lo que estoy haciendo porque quiero darme también a conocer al mundo de las redes”, contó Seba Llano.