[VIDEO] ¡Miedazo! Locutor recordó el día que tuvo una conversación de terror Una mujer le dijo que su mamá críaba zombies ndaje en las Guayanas Francesas. Jansen dijo que le dolió toda la pie del piri que le dió la revelación.

El locutor de radio Diego Jansen contó una situación súper densa en pleno programa que comparte con Lorena Arias y Álvaro Mora.

Diego comentó que tuvo una conversación de terror con una persona, sin revelar el nombre por supuesto, el día del velorio del recordado Luis Ríos y compartió parte de esa charla que tuvo esa persona con sus compañeros y la audiencia.

“Y y tu mamá ¿qué hace? ’Mi mamá vive en las Guayanas Francesas y hace magia negra. Yo hago magia blanca’, me dijo. A la puta. ¿Y de qué se trata eso? ‘Mi mamá cría zombies’, me dijo, juro que me dolía la piel del pirí, me dolía la piel. ¿Cómo es eso? Le digo. Yo me hacía el recontra ñembota, como que me estaba diciendo de que nos vamos al súper”, tiró Jansen, así bien serio ante la atenta mirada de sus compas del programa.

Y comentó que “el zombie, me dice, lo utilizan, y no es que el zombie se come a las personas como se ve en las películas, me contaba ella. Sino que el zombie termina siendo muy obediente y muy funcional a las necesidades de la secta. O sea, no pueden pasar más de 3 días para profanar la tumba, hacer el ritual, despertar al muerto, que evidentemente no puede estar a la vista de todo el mundo, porque si no, si che, mira ahí está el tío, ¿no se murió hace cuatro días, ¿entendés?”, exclamó con seguridad.

La mujer le preguntó upei se se iba al velorio de Luisito, “me preguntó ‘¿tú le conocías a Luis Ríos?’, la verdad que sí, es más, había trabajado con él en el colegio de señoritas en un capítulo. Entones yo le pregunté: ‘¿y vas a ir al velorio?’ porque ella también lo conocía. ‘No, me dijo, porque yo soy medium y va a querer entrar en mí y va a querer empezar a hablar, porque él va a estar ahí”. ¡Chan!.

Entonces omombe’u que ya no podían hablar, “entonces le dije a Gustavo: llévatela, ¡no la quiero nunca más en mi vida! Que le vaya bien, que sea feliz, pero lejos”.