[VIDEO] ¡Temazo! ¿Ya escuchaste la canción que tiró Aye Alfonso? La cantante paraguaya Ayelen Alfonso hizo sarambí en las redes sociales con su nuevo temazo lanzado. En su muro escribió, “Aye Sessions 17. Espero le…

La cantante paraguaya Ayelen Alfonso hizo sarambí en las redes sociales con su nuevo temazo lanzado. En su muro escribió, “Aye Sessions 17. Espero les guste y denle mucho amor”. Así es como presentó su interpretación de la canción “Con la misma piedra”, de Julio Iglesias. El rollo hizo mbokapu el volumen de sus parlantes para disfrutar de su dulce versión.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no tuvo un solo comentario negativo, el rollo le felicitó, admiró su belleza y todos quedaron encantados con su voz. Entre sensual, pero reservada, atrevida pero discreta, se mostró en el videoclip de su nuevo lanzamiento.