Boca resistió sobre el final y eliminó a Sao Paulo El Xeneize pudo aguantar la reacción del equipo paulista y lo derrotó para avanzar a semis de la Copa Sudamericana.

En el juego de fondo de ayer por la Copa Conmebol Sudamericana, Sao Paulo recibió en el mítico Morumbí a Boca Juniors en el partido de vuelta por los cuartos de final del torneo. Los argentinos llegaban con la ventaja de 1-0 conseguida en la Bombonera la semana pasada, y para colmo volvieron a ponerse al frente ya en el segundo tiempo en Brasil gracias a un gol de Leandro Lozano.

Los locales intentaron reaccionar y hasta convirtieron un gol en la mitad de la segunda etapa, aunque este fue anulado por una posición adelantada tremendamente fina. Finalmente, ya casi a los 90, Domingos Duarte terminó marcando el tanto del empate, y con los 7 minutos de adición que llegaron a continuación, pintaba que el Sao Paulo podía enviar la serie a los penales.

Sin embargo, Boca resistió durante todo el tiempo de descuento y pudo clasificar a las semifinales, en donde chocará ante otro equipo brasileño, el Vasco Da Gama.