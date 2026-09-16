Le preguntaron cómo se conquista a una paraguaya. Las respuestas sorprendieron 😲 Alicia Duarte, “Aliexplora” en las redes sociales armó guyryry en su cuenta de Instagram cuando un seguidor le preguntó, “como se conquista a una chi…

Alicia Duarte, “Aliexplora” en las redes sociales armó guyryry en su cuenta de Instagram cuando un seguidor le preguntó, “como se conquista a una chica paraguaya? y ella eligió dejar a cargo de laschi las respuestas. “Las paraguayas responderán en los comentarios”, tiró la influencer y al toque empezaron a llenar su muro de reacciones.

Adivinen dónde se suman los puntazos ra´e en el momento de acercarse a una damita paraguaya, en el asado. “No debe faltar el asado de los domingos”, “Perfeccionar el asado que antes hacía tu papá”, comentaron algunas paraguayas lindas.

Un arriero se sumó a los comentarios y también sumó una precisa, “tenes que saber cocinar y no esperar que tenga hambre, puede ser peor que el demonio”. Com este último comentario algunos ya se quisieton avivar y dijeron, “si es asi salgo ganando. Le hago un amarré con la comida”, comentó entre risas.