Dio a luz en una patrullera policial El bebe’i no quiso esperar llegar al hospital anga.

¡Misión cigüeña al volante! Una guapa doña de 33 años dio a luz en el asiento trasero de una patrullera mientras volaba rumbo al hospital en el norte del país. Sandra Liliana O. sintió que la bebé ya pedía cancha desde su humilde casa en el asentamiento Yvyra Peteĩ, del lejano distrito de Lima, San Pedro.

Sin ambulancia a mano por culpa de los feos caminos de tierra, la mujer pidió socorro a la Subcomisaría de Paso Tuna para intentar llegar al centro médico. Los suboficiales Denis Saldívar y Enso Garcete no dudaron un segundo, la subieron a la “móvil” y le metieron pata sobre el barrial de 25 kilómetros.

Pero la criatura no quiso esperar el asfalto: a mitad de camino rompió bolsa y los valientes uniformados tuvieron que hacer de parteros en pleno trayecto. Con más coraje que elementos médicos, los agentes asistieron el nacimiento y recibieron a una sana y hermosa bebita en el habitáculo del patrullero.

Tras el milagro rutero, los policías continuaron el viaje a toda sirena hasta llegar volando al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray. Al pisar Urgencias, los doctores recibieron a la flamante mamá y a la recién nacida, confirmando que ambas estaban con una salud de hierro.

Los vecinos del asentamiento aplaudieron de pie a los policías que, una vez más, hicieron de ambulancia ante la falta de asistencia en las zonas rurales.

¡Un aplauso para los “policías-parteros” que demostraron que para salvar vidas y traer felicidad no hay camino feo ni turno difícil!