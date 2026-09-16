Docente falleció tras choque entre tres vehículos Una trágica mañana se vivió la Ruta PY08 “Dr. Blas Garay”, en el departamento de San Pedro. Cerca de las 08:00 de este miércoles, un violento acciden…

El trágico accidente ocurrió en la mañana de este miércoles.

Una trágica mañana se vivió la Ruta PY08 “Dr. Blas Garay”, en el departamento de San Pedro. Cerca de las 08:00 de este miércoles, un violento accidente involucró a tres vehículos y dejó como víctima fatal a un conocido docente de 44 años de Guayaibí.

El ahora fallecido iba al mando de un automóvil Toyota Runx de color plateado. En el percance también estuvieron involucrados un tractocamión Scania, con un semirremolque cisterna Gotti, cuyo conductor salió ileso; y un camión Mercedes Benz, de color verde, el chofer sufrió lesiones leves.

El fuerte impacto dejó además importantes daños materiales y movilizó rápidamente a policías y representantes del Ministerio Público. Tras el procedimiento de rigor, el cuerpo del docente fue entregado a sus familiares.