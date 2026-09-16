Doña de Tito Torres tiró factos para las mamis ¿Buena o mala? He ahí la cuestión “La maternidad no es una competencia hay muchas formas de criar a niños felices, y la mejor suele ser la que funciona para tu familia, no la que reci…

“La maternidad no es una competencia hay muchas formas de criar a niños felices, y la mejor suele ser la que funciona para tu familia, no la que recibe más aplausos en internet”, dijo en su muro de Instagram Stephanie Ríos, quien además tiró factos sobre los puntos que no hacen una peor o mejor mami, sino que sencillamente son decisiones que se toman por el bienestar propio y de la familia ndaje.

La doña del pelotero “Tito” Torres simplificó algunos temas sensibles que siempre ponen en el ojo de la tormenta a las mamis, en especial a las primerizas, y su reflexión es mbarete, importa el que las mamis se sientan bien, la familia esté purete y por sobre todo el bienestar del bebé.

No te hacen una mejor o peor mamá los siguientes puntos, “dar pecho o biberón, lo que alimenta a tu bebe es sobre todo una mamá que está bien. Darte tiempo a vos misma, cuidarte no compite con cuidar a tus hijos. Trabajar o quedarse en casa, ninguna decisión mide cuánto amas a tus hijos. Que duerma contigo o en su pieza, no existe una medalla por una u otra, existe lo que funciona para tu familia. Seguir horarios o pedir ayuda, las herramientas no definen tu maternidad