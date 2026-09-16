Fue detenido 4 veces en 2 meses y ahora lo agarran de nuevo Entra y sale de la comisaría como si fuera su casa.

¡Una burla a la Justicia! Un tipo cayó en garras policiales por cuarta vez en apenas dos meses tras violar una y otra vez su beneficio de arresto domiciliario en la ciudad de Limpio.

El “héroe” de esta historia es Martín M., de 28 años, el mismo que en julio cayó por un asalto con toma de rehenes donde lo pillaron por usar la media con corazoncitos amarillos de la víctima.

Pese al peligroso prontuario, una jueza le regaló la domiciliaria el 9 de septiembre, y a los cuatro días ya andaba haciendo de las suyas pelando cables por la zona.

Lo insólito del caso es que, al día siguiente de ese nuevo arresto, la Justicia no solo lo mandó de vuelta a su casa, sino que le dio “permiso” para salir a laburar de 6:00 a 20:00 horas.

El sujeto se pasó el permiso por el forro: anoche, pasadas las 23:00, los uniformados lo encontraron metido en una zona boscosa del asentamiento San Francisco, fuera de su horario.

El comisario principal Celso Zelaya y el oficial Axel Martínez confirmaron que el muchachón no aguantó la tentación de salir a “trabajar” en el horario nocturno.

Los vecinos de Limpio están que vuelan de la rabia ante las facilidades que recibe un delincuente que entra y sale de la comisaría como si fuera su casa.

El caso quedó otra vez en manos de la jueza Elsa Idoyaga, mientras la gente se pregunta cuántas oportunidades más le van a regalar a este “angelito”.